Pronostic Séville Manchester City : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Séville – Manchester City : une classe d’écart

Quatrième de la dernière Liga, le FC Séville connaît des heures difficiles lors de l’entame de ce nouvel exercice. Le club andalou a perdu sa charnière centrale, prépondérante dans les excellents résultats du club, avec les départs de Koundé au FC Barcelone et celui de Diego Carlos à Aston Villa. Sans ces deux éléments très importants, le club sévillan souffre avec 3 défaites et un nul lors des 4 premières journées de championnat. Souvent montré en exemple pour son recrutement, le FC Séville semble avoir été à court d’idée lors de ce mercato, se faisant prêter Dolberg dans les dernières heures pour venir aider Rafa Mir et En Nesyri sur le front de l’attaque. En plus de l’ancien Niçois, Séville a fait venir Marcao de Galatasaray, Kouassi du Bayern et Isco du Real Madrid. Battu à Osasuna (2-1) lors de la 1journée, le club andalou a ensuite décroché son seul point lors de la réception du promu Valladolid (1-1). Lors des deux dernières journées, les hommes de Lopetegui ont été dominés par l’autre promu Almeria (2-1) et le week-end dernier à domicile contre le FC Barcelone (0-3). Malgré une bonne entame de match, le club sévillan a ensuite été balayé par la vitesse des contres catalans.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City a assis sa domination sur le championnat anglais en remportant un nouveau titre l’an passé après un superbe duel avec Liverpool. Lesrêvent toujours d’accrocher une première Ligue des Champions à leur palmarès et ont frappé fort avec le recrutement du buteur norvégien Haaland. L’ancien joueur de Dortmund effectue un départ tonitruant avec 10 buts inscrits en 6 journées de Premier League. Bien parti cette saison, City avait cependant concédé un nul spectaculaire à St James Park face à Newcastle (3-3) avant de repartir de l’avant avec une démonstration face à Nottingham Forest (6-0). Le week-end dernier, lesse sont fait surprendre à Villa Park en étant tenu en échec (1-1). Malgré une large domination, City s’est fait piéger sur un temps faible et aurait même pu perdre puisque Coutinho a inscrit un but valable mais où le recours au VAR n’était pas possible puisque l’arbitre avait sifflé quelques secondes avant la frappe du Brésilien. Porté par un Haaland exceptionnel (10 buts sur ses 7 premiers matchs), City devrait prendre facilement le meilleur sur une équipe du FC Séville à la peine dans ce début de championnat et battu 3-0 à domicile par le Barça ce week-end.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !