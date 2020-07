Pronostic Séville Majorque : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Séville enfonce Majorque

Le FC Séville réussit une très bonne saison. Le club andalou occupe la 4place de la Liga mais compte le même nombre de points que l’Atletico Madrid (3e) avant cette journée. Les protégés de Julen Lopetegui sont sur une excellente série puisqu’ils sont invaincus depuis 14 rencontres toutes compétitions confondues. Séville vient de signer trois précieuses victoires de rang face à Leganes, Eibar et Bilbao. Les deux derniers succès ont été marqués par les performances individuelles de Lucas Ocampos face à Eibar (buteur et auteur d’une parade réflexe après avoir remplacé le gardien), tandis que Banega a permis à sa formation de renverser l’Athletic Bilbao (buteur et passeur décisif). Un succès face à Majorque assurerait mathématiquement une place en Ligue des Champions au club andalou.chezjusqu’au 25 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐Le club des Baléares vient de remporter deux de ses trois dernières rencontres. Ces succès ont redonné espoir aux supporters de Majorque dans leur mission de maintien. Les hommes de Moreno se sont imposés à domicile face à Vigo et Levante. Avec 3 points de retard et 3 matchs à jouer, Majorque peut toujours réussir à renverser la tendance et sauver sa place dans l’élite espagnole. Malheureusement pour le club des Baléares, leur bilan à l’extérieur (le pire de Liga) devrait permettre au FC Séville de continuer sur son excellente dynamique.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Majorque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !