Pronostic Séville Levante : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Séville à la relance en Liga face à Levante !

Quatrième de Liga, le FC Séville restait sur deux défaites en championnat face au Real Madrid (2-0) et l'Athletic Bilbao (2-0), à chaque fois à l'extérieur. Mais en milieu de semaine, les Andalous ont parfaitement réagi alors qu'ilsrecevaient le FC Barcelone pour le choc des quarts de finale de la Coupe du Roi. Les Sévillans ont dominé ce match aller (2-0) grâce à ses deux joueurs en forme : Pablo Sarabia et Wissam Ben Yedder. Dans leur Stade Ramon Sanchez-Pizjuan, les Sévillans sont très performants en championnat et n’ont plus perdu depuis la réception de Getafe en septembre.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Levante occupe une place dans le ventre mou du championnat (10). Les hommes de Paco Lopez restent sur 7 matchs sans victoire et sur une série de 3 revers consécutifs. Levante se souvient du match aller pour lequel ils avaient été largement dominés par les Sévillans (6-2). Malgré la présence du gardien de but Oier Olazabal (portier qui effectue le plus d’arrêts par match depuis le début de saison) du côté de Levante, nous voyons le FC Séville s’imposer et se relancer en Liga.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Levante encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !