Pronostic Séville Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Séville peut confirmer face à la Lazio !

Le FC Séville a réalisé une très bonne première partie de saison et pointait à la 3place du championnat espagnol lors de la trêve hivernale. Mais depuis le début d’année 2019, les Andalous connaissent des difficultés au niveau national (1 seul match de Liga remporté lors des 7 dernières journées, éliminé de la Coupe du Roi par le Barca). Par contre, en Europa League, le FC Séville a réalisé une très belle opération en s’imposant sur le terrain de la Lazio grâce au 20e but toutes compétitions confondues cette saison du buteur français Ben Yedder. Le club andalou, vainqueur à 5 reprises de l’Europa League (ou anciennement coupe de l’UEFA), brille sur le Vieux Continent. Cette saison, lors de la phase de groupe, les Sévillans se sont baladés à domicile (3 victoires, 14 buts marqués et 1 seul encaissé).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La Lazio s’attend donc à affronter une formation très efficace au Sanchez-Pizjuan. Les Romains se sont inclinés ce week-end sur le terrain du Genoa alors qu’ils menaient au score (2-1), enchaînant une 2ème défaite consécutive après le match aller de C3. Les Laziale éprouvent des difficultés à s’imposer face aux "gros" cette saison. De plus, Simone Inzaghi ne pourra pas compter sur son maître à jouer espagnol Luis Alberto, blessé aux adducteurs à l’aller. Lors de la phase de groupe de C3, la Lazio a souffert en déplacement avec des défaites à Francfort et Limassol, pour une victoire chez des Marseillais dépassés. Pour ce match, nous voyons un FC Séville très performant à domicile cette saison (14 victoires, 3 nuls, 2 défaites) s’imposer et valider son ticket pour les 1/8de finale.- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Séville - Lazio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !