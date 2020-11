Pronostic Séville Krasnodar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Séville - Krasnodar : la C1 comme remède pour les Andalous

Vainqueur de l'Europa League la saison passée, le FC Séville a montré ses aptitudes en coupe d'Europe lors des 10 dernières années avec de nombreux succès dans l'ancienne C3. La saison passée, les hommes de Lopetegui ont réalisé également une excellente saison en Liga, au cours de laquelle ils ont décroché une place dans le Top 4, qualificative pour la C1. Les Andalous y réalisent un départ intéressant avec un nul obtenu à Stamford Bridge face à desde Chelsea ambitieux (0-0) et un succès largement mérité à domicile face à Rennes (1-0). Contre les Bretons, les Sévillans se sont montrés malheureux dans la finition, avec plusieurs montants et de nombreux arrêts du portier rennais, et ils auraient pu l'emporter plus largement. La bonne nouvelle pour les hommes de Lopetegui est leur solidité défensive puisqu'ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but en C1. En Liga, le club andalou vit en revanche un passage compliqué avec 4 matchs sans la moindre victoire. De son côté, Krasnodar, 3du dernier championnat russe, apparaît avec Rennes comme la plus faible formation du groupe. Lors de la 1journée, les Russes ont obtenu un bon résultat en Bretagne en accrochant un nul assez heureux (1-1). Mais lors de la réception de Chelsea, et malgré une prestation intéressante, Krasnodar s'est largement incliné à domicile (0-3). En Premier League russe, les hommes de Musaev occupent une décevante 10place, et n'ont remporté qu'une seule rencontree lors des 5 dernières journées. Les Russes ne sont pas aidés par les absences de plusieurs joueurs offensifs importants comme le maître à jouer Rémy Cabella, le Brésilien Ari ou l'attaquant suédois Claesson. Face à des Russes en difficultés devant, Séville devrait s'imposer sans encaisser de but.