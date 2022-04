Pronostic Séville Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville désamorce Grenade

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Séville Grenade :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Longtemps dauphin du Real Madrid, le FC Séville subit le retour en forme du FC Barcelone et de l’Atletico Madrid. Les Andalous ont perdu un match important le week-end dernier au Camp Nou (1-0). Face aux, les hommes de Lopetegui ont longtemps tenu mais ont craqué sur un coup de génie de Pedri. Le club andalou a vécu quelques semaines compliquées avec une élimination en huitième de finale de l’Europa League face à West Ham. En Liga, le FC Séville reste sur 4 journées sans la moindre victoire avec une défaite contre le FC Barcelone et des nuls contre la Real Sociedad, le Rayo Vallecano et Alaves. Cette mauvaise passe a fait reculer la formation andalouse en 4position. Au niveau de l’effectif, le club andalou fait face à plusieurs absents puisque les Suso, Papu Gomez, Delaney et Acuna sont indisponibles.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Grenade lutte pour son maintien et possède seulement 3 points d’avance sur Majorque, première équipe relégable. Les partenaires de Gonalons vivent un exercice décevant alors qu’ils avaient atteint les quarts de finale de l’Europa League face à Manchester United la saison dernière. Grenade s’est récemment repris en battant Alaves (3-2), un succès a mis fin à une série de 10 matchs sans la moindre victoire. En revanche, la formation espagnole n’a pas su enchainer puisqu’elle a été tenue en échec à domicile par le Rayo Vallecano (2-2). Les hommes forts de Grenade sont Molina et Suarez les deux attaquants qui ont inscrit 15 buts à eux deux. A domicile où il est la 2meilleure de Liga, le FC Séville et sa belle défense (20 buts encaissés seulement en 30 matchs) devrait prendre le dessus sur une équipe de Grenade à sa portée.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Grenade détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !