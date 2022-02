Pronostic Séville Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Séville solide face à Elche

Dans le Top 4 de la Liga l’an passé, le FC Séville profite des difficultés actuelles du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid pour prendre la 2place du classement derrière le Real Madrid. La formation andalouse s’est montrée constante dans ses performances lors de la 1re partie de saison, pour se retrouver à l'heure actuelle à 6 points des Merengue. Pour débuter 2022, les hommes de Lopetegui ont dominé Getafe (1-0) mais ont ensuite connu plus de difficultés avec une défaite face au Betis (2-1) en Copa del Rey et un ralentissement en championnat. En Liga, les Sévillans viennent d’enregistrer trois nuls consécutifs face à Valence (1-1), le Celta Vigo (2-2) et Osasuna (0-0). Ces résultats ont freiné leur progression et permis au Barca de se rapprocher. Lors du mercato hivernal, le FC Séville s’est attaché les services d’Anthony Martial en provenance de Manchester United. Depuis le début de saison, le club andalou possède la meilleure défense de Liga avec 16 buts encaissés.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Elche fait partie des équipes qui luttent pour leur maintien. Les Franjiverdes se trouvent actuellement en 14position avec 8 points de plus que le premier relégable, Cadix. Les joueurs de Francisco Rodriguez sont plutôt dans une bonne forme puisqu’ils sont invaincus lors des 4 dernières journées, avec 3 victoires face à l’Espanyol (1-2), Villareal (1-0) et Alaves (3-1). L’Argentin Lucas Boye et l’Espagnol Pere Milla sont les meilleurs buteurs de leur équipe avec 7 buts chacun mais ils vont faire face ce vendredi soir à l'arrière-garde la moins perméable d'Espagne. N'ayant concédé qu'1 seul but sur les 4 dernières journées de Liga, le FC Séville devrait s’appuyer sur sa solide défense pour consolider sa 2place au classement.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Séville Elche détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !