Pronostic Séville Eibar : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Séville veut conforter sa place en C1 face à Eibar

Invaincue depuis la reprise, et plus précisément depuis le 9 février et cette défaite sur le terrain de Vigo (1-2), le FC Séville est bien parti pour disputer la Ligue des Champions cette saison. Quatrième avec 57 points, les Sévillans sont à 2 points de la 3place occupée par l'Atlético (2-2), mais également à 2 points de la 5place occupée par Villarreal qui revient très fort. Face à Leganes lors du dernier match, les partenaires de Jules Koundé ont déroulé face à un mal classé (3-0). Un succès parachevé par un but merveilleux de l'ancien Barcelonais Munir (82e).

En face, Eibar n'est pas encore sauvé à 5 journées de la fin. Avec 35 points au compteur, les Basques comptent 6 points d'avance sur le 18et 10 points sur le 19. Le seul danger, c'est encore Majorque, qui reste sur une victoire contre Vigo. Avant cette défaite évitable à la maison contre Osasuna, le club Basque n'avait pas encore perdu depuis la reprise (2 nuls contre Getafe et Bilbao, 2 victoires contre Valence et Grenade), mais la douche a été froide en milieu de semaine face au champion de D2 en titre. Tout comme Seville, Eibar se doit de prendre des points sur ce match, mais malheureusement, les Andalous semblent bien au-dessus.