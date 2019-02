Pronostic Séville Eibar : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Séville renoue avec la victoire face à Eibar !

Le FC Séville reste sur deux défaites consécutives face au Barca en match retour de la Coupe du Roi (6-1) et sur la pelouse du Celta Vigo (1-0) en championnat, mais concédées à chaque fois à l'extérieur. Quatrièmes de Liga, les Andalous veulent repartir de l'avant avec la réception d'Eibar. Pour leur dernier match dans leur Ramon Sanchez-Pizjuan, les Sévillans s'étaient largement imposés face à Levante (5-0). En championnat, la formation de Pablo Machin est très efficace à domicile et seul Getafe en septembre a réussi l'exploit de s'imposer. Depuis, le Real ou le Barca ont laissé des plumes à Séville. Le coach andalou peut compter sur un Wissem Ben Yedder en pleine forme, qui affiche 10 réalisations en Liga. Eibar réalise une saison correcte, occupant la 10e place à seulement 3 points des places européennes. La formation basque reste sur un très beau succès à domicile face à Gérone (3-0). Lors de ce succès, le brésilien Charles s'est distingué avec un doublé qui porte son total à 9 réalisations cette saison. Eibar doit son excellent classement à ses résultats à domicile essentiellement. En effet, en déplacement le club basque présente l'un des pires bilans de la Liga à l'extérieur (19) avec une seule victoire et l'une des pires attaques (19 avec seulement 7 buts inscrits). Pour ce match, nous voyons le FC Séville s'imposer dans son stade face à une formation d'Eibar en difficulté en déplacement.