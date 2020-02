Pronostic Séville Cluj : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Séville file en huitièmes face à Cluj !

Victorieux à 5 reprises de l'Europa League depuis 2006, le FC Séville affronte le club roumain de Cluj pour une place en huitième de finale de cette compétition européenne. Lors du match aller en Roumanie, les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1), En Nesyri ayant répondu à l'international roumain Deac. La formation andalouse sort d'un passage compliqué avec 5 matchs sans victoire. Le week-end dernier, les Sévillans ont enfin renoué avec le succès et de belle manière. Le FC Séville est en effet allé tranquillement s'imposer chez la sensation de Liga, Getafe (0-3). Cette prestation a permis aux Andalous de passer devant leur adversaire du jour et de prendre la 4place du championnat espagnol. Arrivé de Marseille lors du mercato estival, Lucas Ocampos est le meilleur buteur de cette formation, avec 8 réalisations en Liga. Les Andalous sont sortis premiers de leur groupe d'Europa League qui comprenait également Dudelange, Qarabag et l'APOEL Nicosie, en remportant leurs 3 matchs à domicile sans concéder un seul but. De son côté, Cluj a lancé sa saison dès le début juillet. Les Roumains ont participé aux barrages de la ligue des Champions où ils se sont inclinés lors de l'ultime rencontre face au Slavia Prague. Basculé ensuite en Europa League, les Roumains ont terminé 2d'un groupe relevé qui comptait Rennes, la Lazio et le Celtic. En déplacement, ils se sont inclinés chez les Italiens et chez les Ecossais, pour 1 victoire chez des Rennais alors en crise. En championnat, les hommes de Dan Petrescu comptent 6 points d'avance sur le second. Habitué à performer en Europa League, le FC Séville, poussé par son public, devrait s'imposer face à Cluj dans un nouveau match à plus de 2 buts.