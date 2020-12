Pronostic Séville Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Un match ouvert entre Séville et Chelsea

Le FC Séville reçoit Chelsea dans une rencontre qui oppose les deux derniers vainqueurs de l’Europa League et les deux premiers de ce groupe E. Ces deux équipes ont également déjà assuré leur place en huitième de finale de la ligue des Champions et se disputent la première place, qui pourrait s'avérer importante. Les Andalous ont débuté leur campagne par un nul à Stamford Bridge (0-0) et ont ensuite remporté toutes leurs autres rencontres face à Rennes (1-0) et contre Krasnodar (3-2 et 2-1). Lors de la double confrontation face au Russes, les protégés de Lopetegui ont fait preuve d’un esprit conquérant pour retourner des situations mal engagées mais ils ont encaissé beaucoup de buts. Le club sévillan est sur une excellente dynamique avec 5 victoires de rang, qui lui a permis de remonter à la 5place en Liga avec en plus 2 matchs de retard. Le week-end dernier, le buteur marocain En-Nesyri a inscrit le but vainqueur face à Huesca (0-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Chelsea se montre nettement plus solide depuis l’arrivée d’Edouard Mendy. L’ancien portier rennais est venu combler un poste défaillant lors des dernières saisons. Depuis son officialisation au poste, les Blues n'ont plus connu la défaite. En Ligue des Champions, le club londonien est invaincu avec un nul face à Séville et des succès sur Krasnodar et Rennes. Lors de son dernier match en C1, Chelsea a dû remercier son champion du Monde français, le souvent banni Olivier Giroud, qui a offert la victoire à sa formation en toute fin de rencontre après être entré en jeu. Ce but a assuré une place en huitième de finale de cette édition de Ligue des Champions. En Premier League, Chelsea est dans le coup pour le titre avec une troisième place à 2 points de Tottenham et Liverpool. Les hommes de Lampard ont raté l’opportunité de recoller à la tête en concédant le nul face aux Spurs ce week-end (0-0). Avec sa force de frappe offensive (Werner, Ziyech, Abraham, Havertz, etc.), Chelsea devrait pouvoir marquer face à une équipe sévillane friable derrière. Mais Séville a aussi de nombreux atouts (En Nesyri, de Jong, Ocampos, Suso, etc.) et devrait pouvoir scorer à domicile (9 buts marqués sur ses 4 derniers matchs joués au Sanchez-Pizjuan). Dans ce choc des premiers, les deux formations devraient nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !