Pronostic Séville Bétis : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Au moins 3 buts entre Séville et le Bétis dans le derby

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Séville Bétis :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la reprise en Espagne, la Liga nous offre ce magnifique derby sévillan. Déjà riche en buts à l'aller (victoire 2-1 de Séville au Bétis), cette affiche devrait nous offrir du beau jeu entre la 3attaque (Séville) et la 4attaque du championnat (Bétis). 3de cette Liga et donc en lice pour retrouver la C1, Séville a vu ses 5 derniers matchs de Liga finir avec au moins 3 buts.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bétis est 12du classement et peut encore rêver d'Europe ou être menacé de relégation. Du côté des coéquipiers de Bartra et Fekir qui doivent donc également prendre des points, ce sont 4 des 5 derniers matchs qui se sont achevés avec 3 buts ou +, dont le tout dernier avant la coupure lors de cette victoire retentissante face au Real Madrid (2-1). Pour ce match de reprise et ce derby, on voit de nouveau les filets trembler au moins 3 fois.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Bétis détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !