Pronostic Séville Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Une victoire de plus pour Barcelone à Séville

Troisième du championnat espagnol avec un total de 51 points après 29 journées, le FC Seville ne pourra plus rattraper son adversaire du soir, le FC Barcelone, en tête du classement, mais les Andalous ont les cartes en main pour disputer la Ligue des Champions avec cette 3place et cet avance de 4 points sur Getafe (5). Opposés au grand rival du Bétis pour la reprise, les partenaires de l'ancien Marseillais Lucas Ocampos ont fait le job à domicile pour l'emporter sur le score de 2 buts à 0. Quelques jours plus tard, les hommes de Lopetegui ont en revanche concédé le partage des points sur la pelouse de Levante (1-1). En face, le champion en titre a repris le championnat dans d'excellentes dispositions. Avec 64 points au compteur, le FC Barcelone distance son dauphin le Real Madrid. Malgré le manque d'adversité évident depuis cette reprise, on a senti le Barca bien en jambe et concerné par son sujet. A l'image de cette victoire facile à Majorque (4-0) mais également lors de la réception de Leganes un peu plus tot cette semaine (2-0). A chaque fois sans encaisser le moindre but. Malgré le jeu alléchant des Sévillans, nous pensons que le Barca va s'imposer après avoir largement dominé Séville à l'aller (4-0).