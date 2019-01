Pronostic Séville Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Coupe du Roi

1

Le Barca veut prendre une option dès le match aller face à Séville

Les quarts de finale de la Copa del Rey nous offrent une très belle affiche entre le FC Séville et le FC Barcelone ce mercredi. Les Andalous restent sur trois défaites de rang dont la dernière concédée à Bernabeu samedi face au Real (2-0). Au tour précédent, les Sévillans ont dominé difficilement l’Athletic Bilbao (3-2 en cumulé). Quatrième de Liga et qualifiée en Europa League, la formation de Pablo Machin réalise une bonne saison. Equipe très joueuse, Séville a pêché dans la finition à Madrid.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le tirage au sort leur a réservé l’adversaire le plus difficile le FC Barcelone. Les Blaugranas sont premiers de Liga avec de loin la meilleure attaque (56 buts en 20 matchs). Au tour précédent, le Barca a su remonter la défaite à Levante (2-1) et s’imposer au Camp Nou (3-0). La mauvaise nouvelle pour Valverde est venue de la blessure d’Ousmane Dembélé, très bon ces dernières semaines. Messi, économisé face à Leganes, devrait être titularisé et confirmer son exceptionnel bilan (25 buts en 23 rencontres toutes compétitions confonudes). Très bon lors des grosses affiches, le Barca peut s’imposer sur le terrain du FC Séville.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !