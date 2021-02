Pronostic Séville Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville refait le coup face au FC Barcelone

A quelques jours de se retrouver en demi-finale retour de la Coupe d’Espagne, Sévillans et Barcelonais s’affrontent en Liga. Cette opposition est importante sur plusieurs points, premièrement elle pourrait permettre à son vainqueur de prendre un léger ascendant psychologique pour le match décisif en Copa del Rey, et ensuite ces deux équipes sont seulement séparées par un point au classement. Depuis décembre, les Andalous réalisent un parcours exceptionnel avec seulement deux défaites toutes compétitions confondues, face à l’Atletico Madrid en Liga et contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Pour le reste, les hommes de Julen Lopetgui se montrent irréprochables avec notamment une très belle victoire lors de la demi-aller de Coupe face aux Blaugranas (2-0). Lundi, Séville s’est repris après sa désillusion européenne en dominant Osasuna sur des réalisations de Diego Carlos et De Jong (victoire 2-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Barcelone a perdu de sa superbe ces dernières saisons. Les Blaugranas restent sur une saison blanche l’an passé et sont également mal partis pour décrocher un titre lors de ce nouvel exercice. En effet, le club catalan accuse 8 points de retard sur l’Atletico Madrid en championnat. De plus, le Barca s’est incliné en SuperCoupe d’Espagne face à Bilbao et est en ballotage défavorable en Ligue des Champions et en Copa del Rey. Humilié par le PSG en c1, Barcelone a confirmé ses difficultés actuelles en étant tenu en échec par le promu Cadix au Camp Nou (1-1) il y a 8 jours. Arrivé cet été, Ronald Koeman n’est pas aidé par les défaillances de ses hommes, à l’image de Lenglet le week-end dernier. En milieu de semaine, il aura fallu plus de 50 minutes aux Barcelonais pour trouver la faille face à une formation d’Elche luttant pour le maintien (3-0). Le club barcelonais doit également gérer des problèmes internes avec les velléités de départ de Messi, et la dette colossale du club. En confiance et perdant très peu, le FC Séville semble en mesure de tenir tête au Barca.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !