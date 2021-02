Pronostic Séville Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Séville solide face à Barcelone

Le FC Séville réalise une très belle saison, encore en lice dans toutes les compétitions. En effet, les Andalous occupent la 4place de Liga, avec un seul point de retard sur le Real et le Barca. De plus, les Sévillans affronteront le Borussia Dortmund pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victorieux successivement de Ciudad de Lucena (0-3), de Linares (0-2), de Leganes (0-1) et de Valence (3-0), les hommes de Lopetegui affrontent le Barca pour une place en finale de la Coupe du Roi avec une manche aller prévue mardi. Ces résultats confirment l'excellente saison dernière, au cours de laquelle le club andalou avait remporté l'Europa League face à l'Inter (3-2). Les Sévillans sont sur une excellente dynamique et viennent de s'imposer lors des 4 dernières journées de Liga. Le week-end dernier, les partenaires de Koundé ont dominé assez facilement Getafe (3-0), dans un match marqué par la sévère blessure de Lucas Ocampos. Très fort depuis son arrivée en Espagne, l'Argentin était l'un des meilleurs éléments de son équipe mais il y a du beau monde devant côté andalous. De son côté, le FC Barcelone est en pleine reconstruction. Habituellement facile face aux formations à sa portée, le club catalan doit désormais lutter lors de chaque rencontre pour s'imposer. Le quart de finale face à Grenade en est la parfaite illustration. Quasiment éliminés de cette Copa del Rey, les Blaugranas ont refait leur retard dans les 3 dernières minutes du match avant de s'imposer lors de la séance de prolongations (3-5). Koeman peut compter sur des performances individuelles de premier plan pour sortir son équipe de situations mal engagées. Ce week-end, Léo Messi a été le héros des Catalans. Entré en cours de jeu, l'Argentin a permis au FC Barcelone de s'imposer sur le terrain du Betis Séville (3-2). Très solide lors des dernières semaines et auteur d'un bon nul au Camp Nou en octobre en championnat, le FC Séville semble en mesure de résister au FC Barcelone lors de ce match aller.