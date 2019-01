Pronostic Séville Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Choc au sommet entre Séville et l’Atlético

La 18e journée de Liga offre une très belle affiche entre Séville (3e) et l'Atlético Madrid (2e). Qualifiés pour les 1/16e de finale de l'Europa League et très performants en Liga, les Andalous réalisent un excellent exercice. Les Sévillans voient par contre le Real revenir à leurs trousses. Depuis le début de saison, les hommes de Machin n'ont perdu que trois rencontres. Si la mission s'annonce difficile pour l'Atlético, les Colchoneros ont des motifs d'espoir puisqu'ils n'ont perdu qu'un match cette saison en Liga (à Vigo). Lors des grandes affiches, les Madrilènes répondent généralement présents et possèdent, avec Griezmann, un joueur capable de faire la différence à tout moment (triplé la saison passée à Séville). Pour ce match, nous voyons l'Atlético capable de décrocher au moins un nul dans un match avec plus d'un but.