Pronostic Séville Atlético : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L'Atlético trop solide pour Séville

Dans une Liga très serrée, le FC Séville, 5, reçoit l'Atletico Madrid, 4. Cette opposition est d'autant plus intéressante que les deux formations comptent le même nombre de points et ne sont qu'à 2 unités de la première place, occupée par le Barca (qui compte un match en moins à jouer face au Real). Les Andalous ont ramené un point de leur déplacement à Valence en milieu de semaine, avec un nouveau but de Lucas Ocampos. Arrivé de Marseille, l'Argentin s'est parfaitement intégré au système mis en place par Lopetegui. Les Sévillans ont connu une mise en route difficile à domicile avec un nul face au Celta et une défaite face au Real, les hommes de Lopetegui ont remporté tous leurs matchs au Ramon Sanchez Pizjuan mais n'ont plus joué d'équipes européennes sur ces matchs. La mission ne sera pas simple face à une équipe de l'Atlético moins efficace que par le passé mais qui est toujours aussi difficile à manœuvrer (1 seule défaite toutes compétitions confondues cette saison). Après deux victoires à domicile (face à Leverkusen en C1 et contre Bilbao), les hommes de Simeone ont récolté un bon point à Alavés en milieu de semaine (1-1). Ces 3 matchs ont été l'occasion de voir Morata reprendre confiance. De nouveau titulaire depuis la blessure de Joao Felix, l'international espagnol a fait trembler les filets sur chaque rencontre. Pour cette affiche, nous voyons l'Atlético en mesure d'accrocher au moins un nul face au FC Séville.