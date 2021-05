Pronostic Séville Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville enchaîne face à l'Athletic Bilbao

Sans faire trop de bruit, le FC Séville est toujours dans le coup pour le titre en Liga. En effet, si les retours du Real et du FC Barcelone ont été régulièrement relevés, l'excellente tenue des Andalous leur permet de se trouver à 6 points de l'Atlético qui a gagné son match samedi. De plus, le FC Séville est la formation la plus en vue du moment avec 5 victoires consécutives face à l'Atlético, le Celta Vigo, la Real Sociedad, Levante et Grenade. Eliminé de toutes compétitions européennes, le club andalou peut se focaliser sur sa Liga et pourrait être l'un des grands bénéficiaires de la lutte entre l'Atletico, le FC Barcelone et le Real Madrid. De plus, les Sévillans affrontent le Real Madrid le week-end prochain, alors que se profile lors de cette même journée un Barca – Atlético.

De son côté, l'Athletic Bilbao occupe la 10place du classement avec 12 points d'avance sur le premier relégable. Assuré de se maintenir depuis son match nul face à Valladolid en milieu de semaine (2-2), le club basque ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite. Bilbao regrette certainement d'avoir perdu ses deux finales de Coupe d'Espagne perdues face à la Sociedad et contre le FC Barcelone. En revanche, les Basques peuvent se réjouir d'avoir remporté la SuperCoupe d'Espagne et ont déjà réussi leur année sportive. Pour cette affiche, le FC Séville, candidat au titre, devrait dominer l'Athletic Bilbao qui ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison.