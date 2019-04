Pronostic Séville Alavés : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Séville se replace face à Alaves !

En s'inclinant contre Valence le week-end dernier, le FC Séville s'est vu devancer par le club Ché et s'est fait sortir des places qualificatives à l'Europe. La bonne nouvelle pour les hommes de Machin est qu'ils ont l'opportunité dès ce jeudi de pouvoir réintégrer la bonne zone en battant Alavés qui est 5avec seulement 1 point d'avance sur Séville. Eliminés de l'Europa League, les Sévillans n'ont plus que la Liga à jouer et doivent absolument rebondir. Avec des joueurs de la qualité de Ben Yedder, Silva, Vazquez ou Promes et un très bon bilan de 8 victoires, 3 nuls et 3 défaites à la maison cette saison en championnat, les Andalous ont des atouts à faire valoir.

De son côté, Alavés a subi la loi de l'Atlético le week-end dernier. Les Basques se sont lourdement inclinés à domicile (0-4). Surprise de cette saison, les hommes d'Abelardo restaient sur 6 matchs sans défaite avant cette raclée mais si les Basques font d'ordinaire le job en déplacement face aux écuries de seconde partie de classement, ils connaissent des difficultés face aux bien classés (défaites par au moins 3 buts d'écart sur les pelouse du Barça, du Real, de l'Atlético et de Getafe). Pour cette rencontre, nous voyons une formation de Séville en quête de rachat s'imposer face à un concurrent direct capable de sombrer en déplacement.