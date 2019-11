Pronostic Serbie Ukraine : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Serbie joue le coup à fond face à une Ukraine assurée de la 1re place !

Dans ce groupe B, l'Ukraine a déjà son ticket en poche et a même validé la première place. La Serbie et le Portugal sont à la lutte pour le dernier accessit. Les Serbes sont dans la plus mauvaise position et occupent la 3place avec 1 point de retard sur les Lusitaniens. Un seul scénario peut qualifier la Serbie pour l'Euro 2020 : une victoire face à l'Ukraine et une défaite ou un nul du Portugal au Luxembourg. Les hommes de Tumbakovic vont tout mettre en œuvre pour réussir leur part de travail et auront un œil attentif sur le match qui se joue au Grand-Duché. Cette sélection serbe regorge de talents avec les Tadic, Ljajic, Milinkovic-Savic, Mitrovic, etc. L'attaquant de Fulham s'est une nouvelle fois mis en valeur en inscrivant un doublé face au Luxembourg jeudi (victoire 3-2). Mitrovic a ainsi porté son total à 9 réalisations lors de ces qualifications. En face, l'Ukraine a réalisé un excellent parcours dans ces éliminatoires. Les Ukrainiens ont remporté 6 de leurs 7 premiers matchs, perdant seulement des points au Portugal (0-0). La sélection de Shevchenko associe les jeunes pépites Zinchenko ou Tsygankov à des éléments confirmés comme Konoplyanka, Yarmolenko, Marlos ou Moraes. Les Ukrainiens ont validé leur qualification lors de la précédente journée en dominant le Portugal de Cristiano Ronaldo. L'Ukraine se déplace en Serbie sans pression et sans plusieurs cadres comme Marlos, Stepanenko, le buteur Junior Moraes (Shaktar), Boyko, Burda (Dynamo Kiev) et Zinchenko (Man City). A domicile et beaucoup plus motivés que leurs adversaires, les Serbes pourraient en profiter pour jouer le coup à fond et mettre la pression sur le Portugal.