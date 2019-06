Pronostic Serbie U21 Autriche U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

La Serbie Espoirs logiquement face à l'Autriche

Habituée à bien figurer dans cette catégorie Espoirs, la Serbie participe cet été en Italie à son 3Euro U21 de rang. Très convaincants lors des éliminatoires, les coéquipiers du capitaine et défenseur de Bordeaux Vukasin Jovanović ont terminé, avec un très bon bilan de 8 victoires et 2 matchs nuls, en tête du groupe 7, devançant l'Autriche, la Russie, l'Arménie, la Macédoine et Gibraltar. La sélection sera bien évidemment emmenée par sa star Luka Jović, nouveau joueur du Real Madrid, mais également par les défenseurs Gajić (Étoile rouge Belgrade, ex-Bordeaux) et Milenković (Fiorentina) et les milieux Lukić (Torino), Živković (Benfica) et Radonjić (OM). Par ailleurs, les éléments composant ce groupe présentent une expérience non négligeable puisque 10 éléments comptent au moins 10 sélections en Espoirs.

En face, l'Autriche a été devancée par... la Serbie dans le cadre des éliminatoires pour ce championnat d'Europe Espoirs. L'équipe a fini parmi les meilleurs 2, lui permettant ainsi d'éviter les barrages et d'accéder directement aux phases finales. Cet Autriche Espoirs est composée de nombreux éléments peu connus puisque seuls 4 joueurs évoluent hors du championnat national. Le joueur avec le plus gros potentiel est certainement le jeune milieu d'Augsburg Danso (20 ans), mais les autres expatriés jouent un rôle mineur en Bundesliga (Friedl au Werder Brême) ou évoluent dans les échelons inférieurs en Allemagne (Baumgartner à Bochum et Honsak à Kiel). Après avoir été dominée lors de la phase éliminatoire, l'Autriche devrait à nouveau éprouver des difficultés à rivaliser avec une sélection serbe plus talentueuse et plus expérimentée.