Pronostic Serbie Suisse : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Dépose 100€ et mise avec 200€ sur Serbie - Suisse

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Serbie - Suisse

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

La Serbie fatiguée

La Suisse, valeur sûre

Des équipes au complet

Les compos probables pour Serbie - Suisse:

La Suisse assure

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Bonus ZEbet est actuellement de 100€ DIRECT en utilisant le code! Idéal pour parier sur nos pronostics Equateur - Sénégal !Concrètement, tu récupèresaprès inscription jusqu'à 100€.- si tu déposes 50€, ZEbet t'offre direct 50€ de bonus et tu as donc 100€ pour miser.- si tu déposes 100€, ZEbet t'offre direct 100€ de bonus et tu as donc 200€ pour miser.- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(294€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(640€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(740€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).La Serbie est arrivée à la Coupe du Monde sur une superbe dynamique après avoir remporté son groupe des éliminatoires face au Portugal et celui de son groupe de Ligue des Nations. En devançant notamment la Norvège, la sélection serbe a été promue et évoluera en Ligue A la saison prochaine. Attendue comme l’un des possibles outsiders lors de Mondial avec son effectif talentueux, elle a lancé son Mondial par un choc face au Brésil. Tombée sur de solides auriverde, la Serbie s’est inclinée face à une équipe brésilienne nettement plus forte (0-2). Lors de leur deuxième match, les hommes de Stojkovic se sont fait surprendre par le Cameroun sur coup de pied arrêté. Par contre, les Serbes ont connu par la suite un très bon passage où ils ont tout renversé en inscrivant trois buts en moins de 10 minutes. Puis comme lors du match face au Brésil, les Serbes ont connu un gros coup de pompe physique, qui a été sanctionné par le retour des Lions Indomptables (3-3). Derniers de leur groupe, les partenaires de Mitrovic sont dans l’obligation de s’imposer et de suivre d’un œil attentif l’autre rencontre du groupe.Depuis l’Euro 2016 en France, la Suisse est toujours parvenue à sortir de son groupe pour au moins se hisser en huitième de finale. Lors du dernier championnat d’Europe, la Nati avait même atteint les quarts de finale où elle s’était seulement inclinée lors des tirs aux buts contre l’Espagne. Actuellement, les hommes de Yakin se trouvent en seconde position de leur groupe mais ne sont pas assurés de la qualification. En obtenant un nul ce vendredi, la Suisse devrait pouvoir décrocher le sésame et intégrer l’élite des 16 meilleures sélections mondiales. Pour son entrée en lice dans ce Mondial au Qatar, la Nati a souffert pour se défaire du Cameroun (1-0). Elle s’en est sortie sur une réalisation du Monégasque Embolo, parfaitement servi par Shaqiri. Ensuite, malgré une prestation intéressante, la Suisse s’est fait piéger en fin de rencontre contre le Brésil (1-0). Régulière dans ses performances, la Suisse retrouve la Serbie contre laquelle elle s’était imposée en 2018 (2-1).Dragan Stojkovic compte sur son buteur Mitrovic pour s’imposer face à la Suisse. Le joueur de Fulham a ouvert son compteur but lors du dernier match face au Cameroun. Ce dernier devrait être épaulé par Tadic et Milinkovic-Savic. Les Kostic, Vlahovic devraient débuter sur le banc et entrer en tant que joker. La Serbie possède un effectif de grande qualité mais a montré quelques signes de fatigue en cours des rencontre.De son côté, la Suisse devrait s’appuyer sur une composition assez classique. Dans le XI helvète, on devrait retrouver Shaqiri et Xhaka, d’origine kosovare qui avaient inscrit les 2 buts de leur sélection contre la Serbie en 2018. A leurs côtés, Yakin devrait choisir Embolo sur le front de l’attaque. Le Monégasque a inscrit le seul but de la Nati lors de ce Mondial et avait réalisé une bonne entame de saison avec le club du Rocher. Pour le reste, du grand classique avec le citizen Akanji, le portier Sommer ou le latéral Rodriguez.: V.Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic - Tadic, S.Milinkovic-Savic - A.Mitrovic.: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Sow, Xhaka - Shaqiri, Embolo, Vargas.Dans cette affiche décisive pour la qualification pour les 8e de finale, la Suisse parait la mieux armée pour s’imposer. En effet, la Serbie, malgré quelques passages intéressants, connaît des baisses physiques qui lui ont coûté des points lors des 2 premières rencontres. Solide, la Nati devrait contenir les attaquants serbes et accrocher au moins le point du nul.Retrouvez le Pronostic Serbie - Suisse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !