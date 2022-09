Pronostic Serbie Suède : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Serbie prend le meilleur sur la Suède

La Serbie avait manqué le rendez-vous de l'Euro en se faisant sortir par l'Ecosse lors des barrages (à la séance des tirs aux buts). Depuis, la sélection serbe est parvenue à se qualifier pour le Mondial 2022 en impressionnant, puisqu'elle a remporté son groupe devant le Portugal. En Ligue des Nations, la Serbie s'est fait surprendre d'entrée par la Norvège mais a ensuite battu la Slovénie (4-1) et la Suède (0-1). Lors de la dernière journée, les partenaires de Tadic ont signé un résultat décevant avec un nul sur la pelouse de la Slovénie (2-2). Réputée pour fournir des joueurs talentueux, cette équipe de Serbie n'est pas en reste avec le buteur Mitrovic, auteur d'une excellente entame de saison mais aussi le capitaine Tadic, le Turinois Kostic, ou le Laziale Milinkovic-Savic. En plus de Mitrovic, la Serbie peut compter sur deux excellents attaquants avec Jovic à la relance à la Fiorentina et Vlahovic le buteur de la Juve.

En face, la Suède vit un passage compliqué puisqu'elle a manqué la qualification pour la Coupe du Monde 2022 et qu'elle réalise une Ligue des Nations en-deçà des attentes. En effet, les Suédois ont certes remporté leur premier match face à la Slovénie (0-2) mais ont depuis perdu les 3 suivants face à la Serbie à l'aller (0-1) et lors de la double confrontation face à la Norvège (3-2 et 1-2). Les partenaires de Forsberg ne peuvent plus jouer la montée mais doivent tout faire pour éviter la relégation. Pour cela, le sélectionneur suédois a convoqué les habituels Olsen, Lindelöf, Claesson, Forsberg, mais compte aussi sur les jeunes Elanga, Isak ou Kulusevski, qui sont le futur de la sélection. A domicile et pouvant encore finir 1de cette poule, la Serbie devrait poursuivre sur son excellente dynamique et dominer une équipe suédoise dans une phase de reconstruction.