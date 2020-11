Pronostic Serbie Russie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Serbie - Russie : des buts de chaque côté comme à l’aller

La Serbie affronte la Russie dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Nations. Les Serbes occupent actuellement la dernière place du groupe et sont dans l'obligation de s'imposer pour espérer se maintenir en Ligue B. La sélection serbe n'a toujours pas remporté la moindre rencontre lors de cette campagne puisqu'elle affiche un bilan de trois nuls face à la Turquie (0-0 et 1-1) et contre la Hongrie le week-end dernier (1-1), pour deux défaites lors de la phase aller face à la Russie (3-1) et la Hongrie (0-1). La semaine passée, la Serbie a vécu une grosse désillusion en s'inclinant à domicile face à l'Ecosse lors de la finale des barrages, qualificative pour le prochain Euro, dans un autre match avec des buts des deux côtés (1-1, défaites aux tirs au but).

De son côté, la Russie a montré de bonnes choses depuis son excellent parcours au Mondial. En revanche, sur ce dernier rassemblement, la sélection russe se montre décevante avec un triste match nul en amical face à la Moldavie (0-0) et une défaite en Turquie (3-2) en Ligue des Nations. Les hommes de Cherchesov avaient pourtant pris les commandes du match face aux Turcs avec l'ouverture du score de Cheryshev, mais ont payé très cher l'expulsion de Semenov. De plus, la Russie ne peut pas compter sur son habituel capitaine Dzyuba, absent pour des raisons extra-sportives. Première de son groupe, la Russie est bien placée pour monter en Ligue A mais devra pour cela s'imposer face à la Serbie. Cette rencontre s'annonce ouverte entre deux sélections qui vont tout faire pour l'emporter (la Serbie pour le maintien, la Russie pour la montée), et on devrait voir par conséquent des buts de chaque côté, comme à l'aller.