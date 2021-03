Pronostic Serbie Irlande : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Serbie commence par une victoire face à l’Irlande

Réputée pour être un vivier de talents, la Serbie rencontre cependant des difficultés avec sa sélection nationale. En effet, les Serbes étaient présents lors du dernier Mondial russe mais ne sont pas parvenus à sortir de leur groupe qui comprenait le Brésil et la Suisse notamment. Tombée dans un groupe de qualification pour l'Euro relevé avec l'Ukraine et le Portugal, la Serbie n'a pas réussi à se qualifier directement. Les Serbes ont disputé les barrages où ils se sont inclinés en finale face à l'Ecosse lors de la séance de tirs aux buts. Cette mauvaise passe s'est confirmée lors de la Ligue des Nations avec une troisième place de groupe derrière la Hongrie et la Russie. Sur le papier, le nouveau sélectionneur Dragan Stojkovic dirige une très belle formation avec les Tadic, Mitrovic, Jovic ou Milinkovic-Savic. L'ancien joueur marseillais va devoir apporter une touche collective à sa formation souvent dépendante du talent individuel de ses stars.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Irlande ne participera pas non plus au prochain championnat d'Europe, au grand désarroi de ses supporters. La sélection irlandaise avait pourtant réalisé un excellent départ lors des qualifications mais a trébuché lors de la dernière ligne droite. A contrario de la Serbie, la sélection irlandaise manque de talents et compte encore sur les « anciens » Seamus Coleman et Shane Long. Equipe très expérimentée, l'Irlande s'appuie sur son fameuxpour accrocher des résultats. Incapables de se qualifier pour le prochain Euro, battus par la Slovaquie lors des barrages, les Irlandais ont remporté une seule rencontre lors des 12 dernières rencontres internationales et cela face aux modestes Néo-Zélandais. A domicile, la Serbie devrait s'imposer face à des Irlandais à la peine.