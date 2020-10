Pronostic Serbie Hongrie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations B

Des buts de chaque côté entre la Serbie et la Hongrie

Retour à la Ligue des Nations pour la Serbie et la Hongrie, deux sélections sont toujours en course pour la qualification pour le prochain Euro. En effet, les Serbes se sont imposés en Norvège en milieu de semaine (2-1, après prolongation) et défieront l'Ecosse en novembre. De son côté, la Hongrie a dominé la Bulgarie (1-3) et jouera sa place pour le championnat d'Europe face à l'Islande. Les Serbes n'avaient pas réussi à se qualifier directement, ne prenant que la 3place dans leur groupe, derrière le Portugal et l'Ukraine. Lors du dernier rassemblement, la Serbie s'est logiquement inclinée en Russie (1-3) avant de faire un nul à domicile face à la Turquie (0-0), deux matchs de Ligue des Nations. Cette sélection possède d'excellents éléments offensifs avec les Mitrovic, Milinkovic-Savic (auteur d'un doublé mercredi), ou Tadic. En face, la Hongrie espère retrouver l'Euro comme en 2016, édition pendant laquelle elle s'était inclinée en huitième de finale face à la Belgique. Les Hongrois ont réussi des débuts intéressants en septembre dans cette Ligue des Nations avec un succès en Turquie (0-1). Ensuite, la Hongrie a fait preuve d'un bel état d'esprit face à la Russie. En effet, menés rapidement (0-3) les Hongrois n'ont pas lâché et ont failli recoller au score (2-3). L'entraîneur Marco Rossi peut compter sur des éléments d'expérience comme Szalai, Gulacsi ou Orban. Pour cette rencontre entre deux sélections au potentiel offensif intéressant, on devrait voir des buts des deux côtés, comme en milieu de semaine.