Pronostic Sénégal Zimbabwe : Analyse cote et pronostic du match de la CAN 2022

Le Sénégal débute face au Zimbabwe

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Avec son effectif XXL, le Sénégal fait partie des équipes favorites pour le titre au Cameroun. Les Lions de la Teranga ont confirmé en 2021 leur statut de grande national du foot africaine en dominant outrageusement (5 victoires, 1 nul) leur groupe éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022, devant le Togo, la Namibie et le Congo. Pour ce premier match, le Sénégal est privé de 7 joueurs positifs au covid, mais seuls 2 d'entre eux sont des cadres : le gardien Edouard Mendy (Chelsea) et le défenseur central Kalidou Koulibaly (Napoli).

En face, le Zimbabwe est loin des standards du Sénégal. 121e équipe au classement Fifa, la petite nation du foot n'a jamais passé le 1er tour d'une CAN. En plus, elle aborde ce rendez-vous camerounais sans 4 joueurs majeurs : Munetsi (Reims), Marvelous Nakamba (Aston Villa), Tawanda Maswanhise (Leicester) et Tendayi Darikwa (Wigan). Censé être le fer de lance de cette équipe, le Lyonnais Kadewere vit une saison très compliquée avec l'OL. Le Zimbabwe, qui a fini dernier de sa poule éliminatoires de la Coupe du Monde (avec 2 points pris en 6 journées).