Pronostic Sénégal Tunisie : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de la CAN 2019

Le Sénégal trop fort pour la Tunisie ?

Au regard de son effectif pléthorique, le Sénégal était considéré comme l'un des sérieux candidats au titre avant même de débuter cette Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la phase de poules, les Lions de la Teranga ont tout d'abord dominé la Tanzanie (2-0) avant de s'incliner, non sans démériter, face à l'équipe la plus convaincante de la compétition, l'Algérie (0-1), et de facilement disposer du Kenya (3-0). Qualifiés pour les matchs à élimination directe, les partenaires de la star Sadio Mané ont fait preuve d'une belle solidité pour battre l'Ouganda (1-0) et le Bénin (1-0).

En face, la Tunisie n'a pas vraiment impressionné les observateurs malgré son accession en demi-finale. Incapables de remporter le moindre match lors de la phase de poules, les Aigles de Carthage ont été tenus en échec par l'Angola (1-1), le Mali (1-1) et la Mauritanie (0-0). En 8èmes de finale, ils ont souffert face au Ghana mais ils sont finalement ressortis vainqueurs à l'issue de la séance de tirs au but (1-1). L'équipe a remporté son 1er match dans cette compétition jeudi dernier face à l'invité surprise des quarts de finale, Madagascar. Auteure d'un parcours exceptionnel, la sélection malgache a payé son manque de talents individuels dans cette rencontre. Très convaincant jusqu'à maintenant, le Sénégal a montré davantage de garanties que son adversaire du jour et peut ainsi s'imposer ce dimanche pour filer en finale.