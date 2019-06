Pronostic Sénégal Tanzanie : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Le Sénégal frappe d’entrée face à la Tanzanie !

Facile vainqueur de son groupe de qualification avec 5 victoires et 1 nul, le Sénégal fait partie des favoris au titre en Égypte. La sélection d'Aliou Cissé progresse et a emmagasiné de l'expérience de son élimination au 1er tour du dernier Mondial. Dans cette sélection, on retrouve de nombreux joueurs talentueux comme l'ailier intériste Baldé, les offensifs rennais Sarr et Niang, le milieu Gueye d'Everton, le défenseur napolitain Koulibaly et bien évidemment la star Sadio Mané. Le joueur de Liverpool sort d'une saison exceptionnelle avec son club et sera le fer de lance des Lions de la Téranga. Les Sénégalais sont en pleine confiance et restent sur 6 victoires de rang.

De son côté, la Tanzanie participe seulement pour la deuxième fois à la Coupe d'Afrique des nations. Pour ce faire, les Tanzaniens ont terminé à la 2e place de leur groupe derrière l'Ouganda. En match de préparation à cette CAN, ils ont perdu contre l'Égypte (1-0) et fait le nul face au Zimbabwe (1-1). Ils devraient logiquement être un cran en dessous des grandes nations sur cette CAN. Pour ce match, nous voyons une équipe du Sénégal frapper un grand coup dès la première rencontre.