Pronostic Sénégal Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Sénégal - Pays-Bas

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Sénégal - Pays-Bas

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Le Sénégal arrive en confiance

Les Pays-Bas sûrs de leurs forces

Sadio Mané manque à l’appel

Les compos probables pour Sénégal - Pays-Bas :

Les Pays-Bas au bout d’un match serré

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ et vous avez donc 200€ pour miser.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(320€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(320€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(680€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.En début d’année, les Lions de la Teranga ont délivré tout un peuple en remportant, face à l’Egypte, la toute première Coupe d’Afrique des Nations de leur histoire. Suite à cet exploit, le Sénégal endosse logiquement le statut de meilleure nation du continent africain dans cette Coupe du Monde 2022. Afin de composter leur ticket pour le Qatar justement, les partenaires de Sadio Mané ont à nouveau fait face à l’Egypte lors de l’ultime barrage en mars dernier. Au terme une double confrontation extrêmement serrée, ils ont encore fait la différence à l’issue de la séance des tirs aux buts. En septembre dernier, le Sénégal a remporté son premier match amical contre la Bolivie (0-2) avant d’être tenu en échec en Iran (1-1).En face, les Pays-Bas sont rarement cités parmi les favoris pour ce Mondial mais pourraient être l’un des outsiders. Après avoir manqué le rendez-vous de 2018, la sélection batave s’est reprise en se qualifiant pour le dernier championnat d’Europe. Cependant, le départ surprise de Ronald Koeman pour prendre la tête du FC Barcelone avait poussé la fédération hollandaise a changé de sélectionneur à quelques mois du début de l’Euro. De Boer n’a jamais su imposer sa patte et a vu ses hommes s’incliner dès les 8e de finale. Louis van Gaal est ensuite arrivé pour redonner un nouvel élan aux Oranje. L’ancien coach de l’Ajax semble avoir réussi dans sa mission puisque ses hommes se sont qualifiés pour le Final 4 de la Ligue des Nations en dominant un groupe relevé qui comprenait la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles. Lors de ce parcours, les Néerlandais se sont notamment imposés deux fois face aux Diables Rouges.Juste avant la liste, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a eu très peur de perdre son meilleur joueur, Sadio Mané. Touché lors de la dernière journée de Bundesliga, le récent 2e du Ballon d’Or a été convoqué mais il doit finalement déclarer forfait pour l'intégralité du Mondial. En revanche, le Sénégal pourra compter sur le duo de Chelsea Mendy - Koulibaly, les anciens parisiens Gueye et Diallo ou encore Boulaye Dia (Salernitana) à la tête de l’attaque.Pour son entrée en lice dans la compétition les Pays-Bas peuvent compter sur leurs habituels tauliers. On pense bien évidemment à van Dijk, Dumfries, de Jong ou encore Bergwijn. Un petit doute demeure néanmoins à propos de la participation de Depay. Dans les buts, Cillessen n’a pas été appelé. La confiance devrait être accordée au quasi-quarantenaire Pasveer (39 ans, 2 sél), qui garde les cages de l’Ajax. Au rayon des surprises, le technicien batave a appelé l’ancien prometteur joueur du PSG Xavi Simons, auteur d’excellents débuts avec le PSV.: Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré - P.M. Sarr, Mendy, Gueye - Diatta, Dia, I. Sarr.: Pasveer - Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Jong, Koopmeiners, Blind - Gakpo - Depay, Bergwijn.Les Pays-Bas doivent s’attendre à une rencontre difficile face au champion d’Afrique en titre. Néanmoins, l’absence de Sadio Mané est un énorme coup dur pour le Sénégal qui pourrait s’incliner face à des Oranje au grand complet. Les Lions de la Teranga peuvent tout de même compter sur leur assise défensive très solide pour contrarier les offensives adverses et ainsi forcer un match peu prolifique en buts. Impressionnant d’efficacité avec le PSV cette saison (9 buts et 12 passes en 14 matchs de championnat), Cody Gakpo s’impose également sous le maillot de la sélection avec laquelle il a été décisif lors des 3 derniers matchs (2 buts et 1 passe).Retrouvez le Pronostic Sénégal Pays-Bas encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !