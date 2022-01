Pronostic Sénégal Guinée Equatoriale : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de la CAN

Le Sénégal obtient son ticket pour les demies face à la Guinée Equatoriale

Le Sénégal fait partie des sélections candidates au titre pour cette Coupe d’Afrique des Nations. Finalistes en 2019 face à l’Algérie, les Lions de la Teranga ont débuté sur la pointe des pieds cette nouvelle édition. En effet, les protégés d’Aliou Cissé ont connu une phase de groupe décevante avec deux matchs nuls sans but face à la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0) pour un seul succès obtenu dans les arrêts de jeu face au Zimbabwe (1-0) sur un penalty de Sadio Mané. Ces tristes prestations s’avèrent frustrantes pour une équipe qui dispose d’un effectif de premier plan avec les Mané, Mendy, Koulibaly, Gueye, Dia ou Sarr. En 8de finale, les Sénégalais affrontaient la modeste sélection cap-verdienne. Rapidement réduit à 10 puis à 9, le Cap-Vert a craqué face au Sénégal sur le premier but dans le jeu inscrit par les Lions de la Teranga par l’intermédiaire de Sadio Mané avant que le Marseillais Dieng ne clôt le score (2-0). Quelques minutes avant son but, le joueur de Liverpool a été victime d’un choc violent face au portier Vozinha, et a dû quitter plus tard ses partenaires suite à ce KO. La star du Sénégal devrait être présente face à la Guinée, tout comme Kouyaté qui a purgé sa suspension. Solide défensivement autour de son axe Mendy – Koulibaly (0 but encaissé), le Sénégal n’a toujours pas encaissé le moindre but.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Guinée Equatoriale ne compte aucun joueur vraiment connu, si ce n'est, à petite échelle, le milieu José Machín qui appartient au club de Monza. En effet, sa plus grande star Pedro Obiang (Sassuolo) est absente. Malgré son inexpérience, leest parvenu à se hisser en quart de finale de la CAN. Les Equatoguinéens ont pourtant débuté par une défaite face à la Côte d’Ivoire (1-0) avant de créer l’une des sensations du tournoi en battant le champion en titre, l’Algérie (0-1). Pour son dernier match, la Guinée Equatoriale s’est difficilement imposée face à la Sierra Leone (0-1). En 8de finale, lea résisté au Mali de Bissouma pour atteindre la séance de tirs aux buts. Jesus Owono, le portier équatoguinéen, a stoppé le tir au but de Sacko et a envoyé son équipe en quart de finale. Impressionnant défensivement, le Sénégal devrait se défaire de la Guinée Equatoriale.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(341€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(605€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sénégal Guinée Equatoriale encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !