Pronostic Sénégal Egypte : Analyse, cotes et pronos de la finale de la CAN + derniers jours de l'EXCLU Winamax

Jusqu'à dimanche minuit seulement, Winamax vous offre un bonus EXCLU sur SoFoot (110€ DIRECT au lieu de 100€). Vous déposez 110€ et vous pouvez miser directement avec 220€ ! Après le carton plein sur Lyon - Sainté, on vous propose nos pronos sur la finale de la CAN Sénégal - Egypte !

DERNIERS JOURS : 110€ offerts directement en EXCLU

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur la finale de la CAN

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Un Sénégal en mode diesel

Une Egypte solide mais qui a peu brillé

Un Sénégal au complet, une Egypte diminuée

Les compos probables pour Lille - PSG :

Le Sénégal sacré face aux Pharaons égyptiens

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'à dimanche minuit seulement,vous offre directementsur SoFOOT grâce à son partenaire paris sportifs RueDesJoueurs.Ce bonus est simple : Winamax vous doubleaprès inscription jusqu'à 110€ (au lieu de 100€).- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 110€, Winamax vous offre direct 110€ et vous avez donc 220€ pour miser.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(338€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(473€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.Ce dimanche, le Sénégal et l’Egypte s’affrontent en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour arriver en finale, les Lions de la Teranga ont réalisé une phase de groupe sérieuse à défaut d’être flamboyante. Touchés par de nombreux cas covid en début de compétition, les protégés d’Aliou Cissé ont dominé le Zimbabwe (1-0), avant de partager les points avec la Guinée et le Malawi (0-0 à chaque fois). Depuis les 8de finale et le retour de quasiment l'intégralité de leur effectif, les Sénégalais ont passé la vitesse supérieure en disposant du Cap-Vert (2-0). Ensuite, pour le retour de l'ancien Rennais Ismaïla Sarr, les Lions ont pris le dessus sur la Guinée Equatoriale (3-1) avant de dominer le Burkina Faso (3-1) en demi-finale. Fermée pendant de longues minutes, la demi-finale s’est enflammée après l’ouverture du score du parisien Diallo, monté aux avant-postes sur un corner. Ensuite, le talent de Mané impliqué dans les 2 derniers buts de son équipe a fait la différence.En face, l’Egypte participe une nouvelle fois à une finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Recordman des titres en CAN avec 7 trophées soulevés, la sélection égyptienne s’est montrée très solide tout au long de la compétition, exceptée lors de son 1match où elle s’est inclinée contre le Nigéria (1-0), asphyxiée par les. Les Pharaons ont ensuite réagi pour assurer leur place en 8de finale en remportant les deux derniers matchs de poule face à la Guinée Bissau (1-0) et contre le Soudan (1-0). En 8de finale, l’Egypte a réalisé une très bonne prestation défensive face à la Côte d’Ivoire (0-0), s’imposant aux tirs aux buts. Ensuite, les Egyptiens ont renversé le Maroc en quart de finale (1-2) avec un Mohamed Salah décisif (buteur et passeur). En demi-finale, les hommes de Queiroz avaient une tâche compliquée face à un Cameroun qui évoluait à domicile. Dominée, l'Egypte a tout cadenassé (0-0) et le portier Gabaski a été le héros du match en sortant deux penaltys lors de la séance de tirs aux buts.Après avoir dû jongler pour faire ses compo d'équipes en début de CAN, Aliou Cissé a désormais son effectif au complet. Un privilège avant de disputer une finale. Avec les Koulibaly, Mendy ou Mané, les Lions disposent d’une colonne vertébrale très compétitive. Très solide mais peut-être un peu moins talentueuse, l’Egypte a perdu son taulier Hegazy depuis les quarts de finale. Elle sera également privée, entre autres, de son sélectionneur Carlos Queiroz expulsé en demi.: Mendy - B.Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss - I.Gueye, N.Mendy, P.Gueye - Dieng, Diédhiou, Mané.: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Paredes, Verratti, Herrera - Di Maria, Messi, Mbappé.Cette finale met aux prises les deux meilleures défenses du tournoi (avec seulement 2 buts encaissés pour chaque sélection en 6 matchs). Cependant, le Sénégal a montré bien plus de velléités offensives sur ce tournoi, notamment depuis qu'elle a retrouvé ses positifs au covid sur la phase finale. Ce match pourrait se jouer sur des détails, peut-être un éclair de génie d'une individualité. Avec 3 buts marqués dans cette compétition, Sadio Mané fait mieux que son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah (2 buts). Le Sénégal, finaliste malheureux lors de la dernière édition, veut profiter de cette expérience pour accrocher le titre. Le parcours égyptien n’aura pas été de tout repos pour atteindre la finale, avec 3 prolongations disputées. Le Sénégal arrive en finale un peu plus frais et devrait s’appuyer son expérience malheureuse de 2019 pour remporter cette Coupe d’Afrique des Nations.Retrouvez le Pronostic Sénégal Egypte encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !