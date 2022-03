Pronostic Sénégal Egypte : Analyse, cotes et prono du barrage retour pour la Coupe du Monde 2022

Le Sénégal en danger face à l’Egypte

L'opposition entre le Sénégal et l'Egypte est un peu le « tube » du moment en Afrique. Après s'être affrontées en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les deux sélections se retrouvent lors de ce match décisif pour voir le Mondial 2022. Si les Sénégalais avaient remporté le titre à la CAN lors de la séance des tirs aux buts après une rencontre sans but, les Lions de la Teranga sont au pied du mur avant cette manche retour puisqu'ils se sont inclinés au Caire (1-0) sur un but contre son camp de Ciss. Dominateur au niveau de la possession, le Sénégal a tout de même eu du mal à mettre en difficulté la défense égyptienne, toujours aussi solide. Pour parvenir à renverser les Pharaons, Alliou Cissé compte évidemment sur Sadio Mané qui se livre à distance un duel avec son coéquipier de Liverpool Mohamed Salah. Pour épauler l'ancien Messin, on retrouve notamment Sarr de Watford, Gueye et Dialli du PSG, Koulibaly de Naples ou encore le gardien Edouard Mendy de Chelsea.

De son côté, l'Egypte a pris une option pour la qualification et espère également prendre sa revanche sur la finale de la CAN qui avait vu le triomphe des Sénégalais. Comme souvent, les Pharaons se sont appuyés sur leurs grandes forces : à savoir leur défense, très solide comme on avait pu le constater lors de la CAN, et le talent de Mohamed Salah, impliqué sur le but contre son camp de Ciss. Face à une équipe sénégalaise qui sera contrainte de prendre des risques au cours de la partie, les Pharaons possèdent l'un des meilleurs contre-attaquant en la personne de l'attaquant de Liverpool. Aux côtés de l'ancien joueur du FC Bâle, on retrouve majoritairement des éléments qui évoluent dans le championnat égyptien mais aussi Mostafa Mohamed de Galatasaray, Trezeguet de Basksehir, ou Elneny d'Arsenal. En revanche, l'important Hegazy est absent sur blessure. Sélection très solide, l'Egypte pourrait encore contenir le Sénégal et décrocher son billet pour le Qatar.