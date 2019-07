Pronostic Sénégal Bénin : Analyse, prono et cotes du quart de finale de la CAN 2019

Le Sénégal peut écarter le Bénin

Souvent cité parmi les favoris, le Sénégal n'a pourtant jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Présents dans le groupe C, le Sénégal s'est adjugé la 2ème place du classement avec 6 points au compteur. Ils ont bien débuté la compétition en prenant le dessus sur la Tanzanie (2-0) avant de chuter face à l'équipe qui a réalisé la meilleure impression depuis le coup d'envoi de la compétition, l'Algérie (0-1). Lors de la 3ème journée, ils ont assuré leur qualification en s'imposant avec autorité face au Kenya (3-0). En 8èmes de finale, l'équipe s'est qualifiée, au bout de l'ennui, aux dépens de l'Ouganda. Le Sénégal aurait pu s'imposer plus nettement si la star Sadio Mané n'avait pas manqué un nouveau penalty, le 2ème dans cette CAN. De son côté, le Bénin est parvenu à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les 4 dernières éditions. Pas vraiment attendus à ce niveau de la compétition, les Ecureuils ont terminé à la 3ème place du groupe F, s'adjugeant ainsi l'un des derniers qualificatifs pour les matchs à élimination directe. Durant cette phase, ils ont obtenu le point du cul contre le Ghana (2-2), la Guinée-Bissau (0-0) et le Cameroun (0-0). Enfin, pour accéder aux quarts, l'équipe est venue à bout, à l'issue de la séance de tirs au but, du Maroc (1-1). Opposé à un adversaire qui n'a toujours gagné depuis le début de la compétition, le Sénégal a une belle opportunité de faire état de sa suprématie pour composter son billet pour le dernier carré.