Pronostic Sénégal Algérie : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Affiche au sommet dans le groupe C entre le Sénégal et l'Algérie

Cette 2e journée met aux prises les deux grands favoris du groupe C : le Sénégal et l'Algérie. Les Lions de la Teranga ont débuté idéalement avec une victoire sur la Tanzanie (2-0). L'ancien ailier monégasque Keita Baldé a ouvert le score avant que Diatta ne marque un but sublime. Sur le papier, le Sénégal possède l'une des plus belles équipes de la CAN avec Koulibaly le Napolitain, Gueye d'Everton, et les Rennais Sarr et Niang. De plus, les Sénégalais n'ont pas pu compter sur leur star Sadio Mané qui était suspendu lors du 1er match, mais qui sera bel et bien présent pour ce choc au sommet. Le joueur de Liverpool a été fantastique toute la saison et sera l'une des têtes d'affiche de cette compétition. Présent au Mondial russe et dotés d'une belle génération, les Lions de la Teranga rêvent de décrocher un premier trophée dans cette compétition. L'Algérie a également réussi ses débuts. Le sélectionneur Djamel Belmadi possède un effectif riche et avait même mis sur le banc Slimani, Brahimi, Delort ou Ounas au départ du match. La victoire (2-0) face au Kenya fut logique tant les Fennecs ont dominé lors de la première mi-temps. Étincelant avec Nice, Atal a obtenu un penalty que Bounedjah s'est chargé de concrétiser. Le Citizen Riyad Mahrez a ensuite doublé la mise. Absente du dernier Mondial, l'Algérie espère se relancer lors de cette CAN. Dans ce match qui s'annonce serré, petit avantage au Sénégal, qui nous semble plus solide et qui retrouve Mané.