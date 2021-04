Pronostic Sedan Angers : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Sedan résiste face à Angers

En Ligue 1 au début des années 2000, le CS Sedan a ensuite connu une descente aux enfers, avec notamment une liquidation judiciaire. Lors de ces belles années, les Sedanais avaient notamment réalisé plusieurs très beaux parcours en Coupe de France atteignant deux fois la finale en 1999 et 2205. Actuellement, le club évolue en National 2 où il avait réalisé un début de saison quelconque avec une 12place au compteur avant l'arrêt de la saison. En revanche, Sedan s'était montré solide ne concédant qu'une seule défaite. Les Sangliers ont réalisé un très beau parcours en Coupe de France où ils ont successivement dominé Epinal (2-1), Saint-Meziery (0-5), Schiltigheim (0-4) et Saint-Louis Neuweg (0-2).

De son côté, Angers va jouer le coup à fond en coupe de France. Le SCO est calé dans le ventre mou de la Ligue 1, où il ne risque plus rien du tout. Les Angevins font de la Coupe de France une priorité. Pour ses derniers mois à la tête de la formation angevine, Stéphane Moulin aimerait finir sur une bonne note. Pour atteindre les huitièmes de finale, les Angevins ont successivement dominé le Stade Rennais (2-1) et le club Franciscain (5-0). Actuellement, le club est touché par de nombreuses absences et doit enchaîner les matchs diminués. Le SCO se montre toujours aussi solide mais souffre pour s'imposer comme le montre son bilan d'1 seule victoire lors des 9 dernières journées de championnat. En Coupe de France, la différence de niveau est souvent atténuée par l'envie débordante des « petits » . Ce mercredi, Sedan pourrait poser des problèmes au SCO.