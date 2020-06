Pronostic Schalke Wolfsbourg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Wolfsboug l'emporte pour la C3 chez un Schalke 04 qui ne joue plus rien

Sixième de cette Bundesliga, Wolfsburg pourrait définitivement valider son billet pour l’Europa League car dans le même temps, si les Loups venaient à prendre cette partie contre Schalke 04, Fribourg devra battre le Bayern Munich en Bavière. Cette saison est bonne pour le champion d’Allemagne 2009. Des joueurs, à l’image de Mbabu ou de Weghorst s’annoncent particulièrement prometteurs. Depuis la reprise, Wolfsburg a remporté 3 matchs, pour 3 défaites et un match nul. En déplacement du côté de Gladbach' un peu plut tôt dans la semaine, les partenaires de l’ancien Montpelliérain Roussillon ont pris l’eau mais face à une équipe qui joue la C1 (0-3).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Schalke est l’équipe la plus mauvaise depuis la reprise. Cette équipe a affiché deux visages cette année. Le club de Gelsenkirchen est passé d’une équipe qui disputait les places pour la Ligues des champions en première partie de saison, à une équipe catastrophique, sans fond de jeu et en perdition dans tous les secteurs depuis le début de 2020. Pour preuve, Stambouli et consorts n’ont plus remporté le moindre match depuis 14 journées. Un triste record pour ce mastodonte du foot allemand. Après deux matchs nuls intéressant contre Leverkusen et Berlin, une Schalke 04 s’est inclinée sur la pelouse de l’Eintracht (2-1) et pourrait enchaîner une nouvelle défaite face à Wolfsbourg très motivé.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Schalke Wolfsbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !