Pronostic Schalke Werder Brême : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Werder enchaîne à Schalke !

Désormais 9e de Bundesliga, Schalke est en train de dégringoler. Déjà en difficultés avant la coupure (3 nuls, 1 défaite et 1 élimination en Coupe d'Allemagne), le club de Stambouli et Todibo a été battu sur ses 3 matchs joués depuis la reprise : dans le derby à Dortmund (4-0), à domicile par Augsbourg (0-3) et mercredi sur la pelouse de Düsseldorf (2-1). Un temps en lice pour jouer la C1 la saison prochaine, Schalke 04 va sans doute vivre une fin d'exercice sans saveur. En face, Werder n'est que 17e au classement, et joue donc sa survie dans l'élite du football allemand. Après une défaite inaugurale pour sa rentrée face au Bayer Leverkusen (1-4), le club brêmois a signé ensuite 2 très bons matchs : une victoire sur la pelouse de Fribourg (0-1) et un match nul face au très bien classé Mönchengladbach (0-0). Sur sa lancée, le Werder de Brême devrait pouvoir s'imposer face à une équipe de Schalke à la fois en grosse méforme et sans doute moins concernée depuis la reprise.