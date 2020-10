Pronostic Schalke Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Stuttgart confirme en prenant au moins 1 point à Schalke

Habitué à jouer les premiers rôles en Bundesliga, Schalke vit des saisons compliquées. L'an passé, les partenaires d'Harit ont finit la saison de manière horrible et leur début de nouvel exercice n'est guère rassurant. En effet, Schalke occupe l'avant-dernière place de Bundesliga avec un seul point au compteur, obtenu lors de la dernière réception face à l'Union Berlin. Les bilans sont catastrophiques pour le club de la Ruhr qui possède la pire défense avec 19 buts encaissés (en 5 journées) et la plus mauvaise attaque de Bundesliga. David Wagner n'a pas survécu à cette terrible série et a été licencié. Pour le remplacer, Schalke a fait appel à Manuel Baum qui a vu sa formation s'incliner lourdement dans le derby de la Ruhr face au Borussia Dortmund (3-0) le week-end dernier.

Promu cette saison, Stuttgart réalise un départ satisfaisant en Bundesliga. Les hommes de l'Américain Matarazzo ont pourtant perdu lors de la 1journée face à Fribourg (2-3) mais sont depuis invaincus. Les partenaires de Tanguy Coulibaly se sont montrés très performants à l'extérieur où ils ont remporté leurs deux rencontres face à Mayence et le Hertha Berlin. Stuttgart semble en mesure de ramener au moins un point de ce déplacement dans la Ruhr face à une formation de Schalke dans le dur et qui marque très peu (2 buts en 5 journées).