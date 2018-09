Pronostic Schalke Porto : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Duel équilibré

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Schalke - Porto :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Schalke veut profiter de cette rencontre de Champions League face au FC Porto pour se relancer après un début de saison très compliqué. Les Allemands sont en effet derniers de la Bundesliga après 3 journées avec 0 point au compteur. L’effectif à disposition du coach Tedesco est pour intéressant avec notamment Harit, Embolo, Rudy, Konoplyanka, Bentaleb et Stambouli. C’est d’ailleurs avec la plupart de ces joueurs que Schalke a terminé dauphin du Bayern la saison passée. Si les Allemands possèdent une belle force de frappe offensive, ils ont fait preuve défensivement de fébrilité à tous les matchs (2 buts encaissés à chaque fois que ce soit contre Wolfsbourg, le Hertha Berlin et Mochengladbach, trois gros clubs allemands).Le FC Porto, champion du Portugal, se présente en Allemagne comme le favori de ce groupe. Éliminés en 1/8e de finale par Liverpool la saison passée, les Portugais ont eu un tirage au sort favorable cette saison comme lors de l'exercice précédent (Monaco, Leipzig et Besiktas). Offensivement, les hommes de Sergio Conceiçao avaient marqué lors de tous leurs déplacements de Ligue des Champions (en phase de groupe), et ils ont encore scoré à chacune de leurs rencontres officielles depuis le début de saison. Comme Schalke, ils possèdent des joueurs capables de marquer à tout moment (Brahimi, Aboubakar et Marega notamment). Dans une rencontre ouverte où les deux équipes vont vouloir chercher la victoire, des buts sont à prévoir pour chaque équipe.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290€ + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec