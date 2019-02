Pronostic Schalke Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Manchester City peut faire la différence dès l’aller à Schalke !

Dauphin du Bayern la saison passée, Schalke éprouve des difficultés cette saison et pointe seulement à la 14place de Bundesliga. Tombés dans un groupe à sa portée, les hommes de Tedesco sont sortis seconds de leur groupe de Ligue des champions derrière le FC Porto. Depuis le début d'année 2019, les joueurs de la Ruhr ont évolué 3 fois dans leur Veltins Arena en Bundesliga pour une victoire (face à Wolfsbourg), un nul contre Fribourg et une défaite face à Mönchengladbach. Les Allemands seront opposés à un des favoris de la compétition, Manchester City. Les Anglais font de la Ligue des champions une priorité. Impressionnants depuis plus d'un mois, les Citizens ont remporté 12 de leurs 13 derniers matchs, avec notamment un carton infligé à Chelsea (6-0). En pleine forme, City se déplace en Allemagne avec pour ambition de quasiment valider sa qualification dès l'aller. Pep Guardiola peut compter sur un Kun Aguero en grande forme, auteur de 9 réalisations dans les 6 derniers matchs que l'Argentin a disputé. Pour cette affiche de Ligue des Champions, nous voyons Manchester City largement au-dessus de Schalke s'imposer facilement.