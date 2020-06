Pronostic Schalke Leverkusen : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayer Leverkusen à Schalke pour aller chercher la C1

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Schalke Leverkusen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Schalke 04 a déroulé lors de la première partie de la saison. Rapidement dans le top 4 de la Bundesliga, le club de Gelsenkirchen avait de bons résultats (victoire à Leipzig, match nul Dortmund, etc.). Mais depuis cette claque reçue chez le champion en titre du Bayern Munich (5-0) le 26 janvier, les partenaires du Français Benjamin Stambouli sont catastrophiques. Sur une dynamique de 12 matchs sans victoire, la bande du coach américain David Wagner semble déjà en vacances. Encore une fois, dimanche dernier contre l’Union Berlin, promu et 14de cette Bundesliga, Schalke 04 aurait mérité de perdre cette rencontre. L’équipe de la capitale avait dominé la rencontre de la tête et des épaules. Seul point positif dans ce désastre, ce match nul a mis un terme à une série de 4 défaites depuis la reprise.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayer Leverskusen est cinquième de cette Bundesliga, à la lutte avec le Borussia Mönchengladbach et Leipzig pour les places en Ligue des Champions. Le week-end dernier, les partenaires du Francais Moussa Diaby ont perdu avec les honneurs face à l’ogre Bavarois du Bayern Munich (2-4). Cette défaite reste anecdotique pour Leverkusen car le calendrier reste très abordable. En effet, la bande de Peter Bosz s’apprête à affronter Cologne, le Herta et Mayence après ce match contre Schalke 04, alors que samedi Gladbach se déplacera chez le Bayern Munich en quête d’un nouveau titre de Bundesliga. En milieu de semaine, le Bayer a facilement dominé Sarrebruck (3-0) en demi-finale de coupe d’Allemagne, signant sa 4victoire en 6 matchs depuis la reprise.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(153€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Schalke Leverkusen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !