Pronostic Schalke Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig assomme Schalke

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Schalke - Leipzig :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour en Bundesliga cet été après avoir réussi un excellent exercice en 2division, Schalke souffre et pointe en dernière position du classement. Le club de la Ruhr n’arrive pas à s’adapter à la forte exigence de l’élite et enchaîne les contre-performances. Cette saison, Schalke ne s’est imposé qu’à 2 reprises face à Bochum et Mayence, deux mal classés, à chaque fois à domicile. Lors des 10 dernières journées de championnat avant la coupure imposée par le Mondial, le club de la Ruhr s’était incliné à 9 reprises pour un seul succès. Pour la reprise, Schalke avait un adversaire compliqué à affronter avec un déplacement à Francfort. Les partenaires de Yoshida n’ont pas tenu la comparaison et se sont lourdement inclinés face à l’Eintracht (3-0). Suite à ce revers, la bande à Reis accuse 6 points de retard sur le premier non relégable. Le bilan est équivoque pour Schalke qui possède les pires attaques et défenses de la Ligue.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leipzig aspire à des ambitions bien plus élevées et vise au moins le Top 4 du championnat. La formation allemande s’est installée depuis plusieurs saisons sur l’échiquier national mais aussi européen. Leipzig a montré tout son potentiel le week-end dernier en tenant tête au Bayern Munich (1-1) pour la reprise du championnat. Suite à ce point pris à domicile, les hommes de Marco Rose se trouvent en 5position avec un seul point de retard sur un trio composé par Fribourg, l’Eintracht Francfort et l’Union Berlin. Avec la confrontation à venir entre l’Eintracht et Fribourg lors de cette même journée, Leipzig retrouverait une place dans le Top 4 en cas de succès ce mardi. L’arrivée de Marco Rose a relancé Leipzig qui reste sur 14 matchs sans la moindre défaite. La formation allemande déplore pourtant l’absence de l’important Christpher Nkunku, mais peut s’appuyer sur les Gvardiol, Forsberg, Olmo, ou Szoboszlai. A noter que l’excellent milieu de terrain autrichien Laimer s’est engagé en faveur du Bayern Munich à partir de la saison prochaine. Face à une équipe de Schalke à la dérive, Leipzig devrait s’imposer et remonter dans le Top 4. En l'absence de Nkunku, André Silva devrait occuper la pointe.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(434€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Schalke Leipzig détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !