Pronostic Schalke Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Schalke résiste face à Dortmund

La 9journée de Bundesliga nous offre le tant attendu derby de la Ruhr qui met aux prises Schalke 04 au Borussia Dortmund. Cette confrontation s'annonce palpitante entre deux formations du haut de tableau séparées uniquement par un point. Schalke occupe actuellement la 7place et réalise un début de saison bien meilleur que celui de la saison passée. Les joueurs de David Wagner ont connu la défaite à 2 reprises : à domicile face au champion en titre le Bayern Munich et le week-end dernier sur le terrain de Hoffenheim. A domicile, Schalke reste sur 3 matchs sans défaite (2 victoires contre Mayence et Berlin, 1 nul face à Cologne). L'ancien Nantais Amine Harit réalise un excellent début de saison et n'est pas étranger aux bonnes performances de son club. Mercredi, le Borussia Dortmund a confirmé en Italie ses difficultés à s'imposer en déplacement. Les hommes de Favre ont été battus en Ligue des Champions par l'Inter (2-0). Les Marsupiaux avaient déjà laissé des points en route à Berlin, Francfort et Fribourg. Privé de ses deux meilleurs éléments offensifs face à l'Inter, le Borussia devra encore se passer de Paco Alcacer mais pourrait récupérer Marco Reus. Dans ce match particulier et souvent très tendu, nous voyons Schalke accrocher au moins un nul face à une formation de Dortmund, moins à l'aise en déplacement et privée de certains de ses cadres.