Pronostic Schalke Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Borussia Dortmund enfonce l'ennemi Schalke

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Schalke - Dortmund:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Schalke et Dortmund s’affrontent dans le fameux derby de la Ruhr lors de la 22journée de Bundesliga. Proche de la relégation l’an passé, Schalke continue sa descente aux enfers et se retrouve désormais à la dernière place du classement. Le club de la Ruhr compte 9 points de retard sur la première formation non relégable, le Hertha Berlin. Les bilans sont catastrophiques pour les partenaires d’Amine Harit qui n’ont remporté qu’une seule rencontre de la saison et qui possèdent les pires attaques et défenses du championnat. Le jeune Américain Hoppe a inscrit 1 tiers des buts de son équipe. Schalke reste sur 4 défaites lors des 6 dernières journées de Bundesliga. En revanche, les joueurs de Christian Gross ont pris un point à l’Union Berlin (0-0) le week-end dernier.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Dortmund vit une saison compliquée en championnat. Les Marsupiaux occupent la 6place du classement général avec 6 points de retard sur le Top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions. Dortmund s’est séparé de Lucien Favre en cours de saison et le Suisse a été remplacé temporairement par le croate Terzic en attendant que Marco Rose ne reprenne le club la saison prochaine. Avec une victoire lors des 6 dernières journées, Dortmund est à la peine en Bundesliga. Le week-end dernier, les partenaires de Reus se sont contentés du match nul face à Hoffenheim (2-2) à domicile malgré des réalisations d’Haaland et Sancho. En 8de finale de Ligue des Champions, les Marsupiaux sont en revanche allés chercher une très belle victoire sur la pelouse du FC Séville (2-3) avec un nouveau doublé pour le buteur norvégien. Sur sa lancée, Dortmund devrait s’imposer dans ce derby de la Ruhr face à une formation de Schalke à la ramasse.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Schalke - Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !