Pronostic Schalke Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Malgré Hoppe, Schalke est sans espoir face au Bayern

Affiche du foot allemand au début des années 2000, ce Schalke – Bayern Munich met aux prises cette saison, la lanterne rouge face au leader de Bundesliga. Le club de la Ruhr a vécu une saison dernière délicate et avait été tout heureux de se sauver. Ce nouvel exercice est encore plus compliqué puisque Schalke est dernier et compte 10 points de retard sur le 1er non relégable, l’Arminia Bielefeld. En grande difficulté, les partenaires d’Harit pensaient repartir de l’avant suite à leur large victoire face à Hoffenheim (4-0), marquée par le triplé du jeune Matthew Hoppe. Buteur à 5 reprises depuis le début de ce nouvel exercice, l’attaquant américain est la seule satisfaction de son équipe cette saison. Pour essayer de se sortir de cette situation, le club vient de recruter l’expérimenté Huntelaar, qui avait fait les beaux jours du club, il y a de ça quelques saisons. En milieu de semaine, Schalke pensait accrocher un point face à Cologne mais a encaissé un but à la 93minute, signe que tout va mal dans l’écurie allemande. Avec une seule victoire depuis le départ de la saison, Schalke s’attend à souffrir face à un Bayern qui s’était imposé 8-0 à l’aller.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayern assure l’essentiel à chaque journée. Sans se montrer exceptionnel, le club bavarois s’en sort, même bien par moment, comme lors de la dernière journée, où il s’est imposé à Augsbourg (0-1) sur une réalisation de Lewandowski, alors que Finnbogason, tout juste entré en jeu a manqué un penalty pour l’équipe qui recevait. Grâce à ce succès et à la défaite de Dortmund face au Bayer Leverkusen, le Bayern se trouve face à un seul concurrent pour le titre, Leipzig, seule formation à suivre le rythme. Le club bavarois apprécie particulièrement cette confrontation face à Schalke. En effet, le Bayern est invaincu lors des 22 dernières oppositions, toutes compétitions confondues, et s’est notamment imposé à 19 reprises. Pour cette affiche, les hommes de Flick ne devraient pas connaitre de problèmes pour ramener un succès en Bavière, avec au moins 2 buts d'écart.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Schalke Bayern détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !