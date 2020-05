Pronostic Schalke Augsburg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Peu de buts entre Schalke et Augsbourg

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Schalke Augsbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Redescendu à la 8place de Bundesliga après avoir espéré retrouver la C1, Schalke n'a plus gagné en championnat depuis son tout 1er match de 2020. Le club de la Ruhr a pris seulement 4 points en 8 journées (4 nuls et 4 défaites), s'est fait éliminer de la Coupe d'Allemagne et a pris une énorme fessée samedi dernier pour sa reprise dans le derby face à Dortmund (4-0). Sur ses 9 derniers matchs toutes compétitions confondues, Schalke n'a marqué que 2 buts.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Seulement 14au classement, Augsburg reste sur 5 défaites lors de ses 6 derniers matchs avant la pause forcée par l'épidémie. Samedi pour son retour à la compétition, le club n'a pas résisté à Wolfsbourg à domicile (défaite 1-2). A l'extérieur, Augsbourg reste sur 5 défaites consécutives avec 1 seul but marqué sur ces 5 rencontres. Entre une équipe de Schalke qui n'arrive presque plus à marquer et une formation d'Augsburg en grosse difficultés à l'extérieur, on devrait voir logiquement une rencontre avec moins de 3 buts.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Schalke Augsburg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !