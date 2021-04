Pronostic Saumur Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Toulouse prend son quart face à Saumur

Privé de championnat de National 3 après avoir seulement disputé 5 matchs suite aux décisions gouvernementales d'arrêter les championnats amateurs, Saumur a dû se contenter de la Coupe de France où il a signé un très beau parcours. En effet, le Saumur Olympique s'est imposé face à Fontenay, contre Sablé, Guichen et lors du dernier tour face à la Montagnarde au terme d'une rencontre spectaculaire, qui s'est finalement jouée lors de la séance de tirs aux buts (score final 3-3). Mais l'adversaire sera cette fois tout autre pour le club amateur puisqu'il va jouer sa première équipe professionnelle de la compétition. En effet, ce mercredi, Saumur défiera une équipe toulousaine qui est en course pour retrouver la Ligue 1. Relégué de L1 la saison dernière, le TFC est en train de réussir son pari de retrouver directement l'élite, dès sa 1 saison en ligue 2. Les Toulousains occupent actuellement la seconde place du championnat. Après avoir connu un léger passage à vide, les hommes de Patrice Garande se sont parfaitement repris et restent sur une très belle victoire face à une formation nancéenne en pleine forme (4-1). Pour atteindre ces huitièmes de finale de la Coupe de France, le TFC a sorti Niort (1-0), Bordeaux (0-2) et Aubagne (0-2). Déjà très sérieux aux tours précédents, Toulouse devrait faire le job et faire respecter son statut de favori, en s'imposant une nouvelle fois avec 2 buts d'écart.