Pronostic Sassuolo Udinese : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Sassuolo prend sa revanche face à l’Udinese

Sassuolo accueille l'Udinese en ouverture de la 7journée de Serie A. Le club d'Emilie-Romagne a réalisé une très belle saison dernière, terminée en 8position, derrière les grosses cylindrées italiennes. Sur leur lancée, les partenaires de Berardi réalisent un excellent départ, bien aidé par un calendrier favorable. Sassuolo est actuellement calé en 2position de Serie A, derrière le Milan AC, avec un bilan de 4 victoires et 2 nuls. La bande à de Zerbi, comme lors de la saison passée, se montre très intéressante offensivement et possède la meilleure attaque d'Italie (18 réalisations) devant l'Atalanta, réputée pour son jeu offensif. L'expérimenté Caputo, récemment appelé en sélection, a signé 5 buts et 2 passes décisives lors des 6 premières journées. Le week-end dernier, Sassuolo, pourtant privé de Berardi et Caputo, a confirmé sa bonne forme du moment en s'imposant au Napoli (0-2) avec un but de l'ancien marseillais Maxime Lopez. Ce qui prouve le potentiel de cette équipe. De son côté, l'Udinese vit un début de saison délicat avec une 18place après 6 journées. Les partenaires du meneur de jeu argentin De Paul comptent une seule victoire obtenue face à Parme (3-2) pour 5 défaites. Le week-end dernier, le club frioulan s'est incliné à domicile face au Milan AC de l'inévitable, Zlatan Ibrahimovic (défaite 1-2). Pour cette opposition, Sassuolo devrait continuer sur son rythme infernal et s'imposer face à l'Udinese qui est relégable. Les hommes de De Zerbi ont perdu l'an passé leurs deux confrontations face à la formation du Frioul, notamment lors de la dernière journée à domicile, et souhaiteront prendre leur revanche lors de ce nouvel exercice.